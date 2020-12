Renzi alza la posta, Conte va a vedere Pd e 5S ora frenano (Di sabato 12 dicembre 2020) È una giornata di poco tranquilla inimicizia, ostilità non più velata, insofferenza che va degenerando in mancanza di sopportazione anche sul piano personale. Il Next Generation Eu è sbloccato, arrivano gli euro e ne arrivano tanti, ma non c’è tempo di festeggiare. Perché Renzi rovina la festa al premier con un’intervista al Paìs, e certo non ha scelto per caso, proprio nel giorno della Festa del Recovery, un megafono europeo invece che nazionale: «Se Conte vuole i pieni poteri come … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 12 dicembre 2020) È una giornata di poco tranquilla inimicizia, ostilità non più velata, insofferenza che va degenerando in mancanza di sopportazione anche sul piano personale. Il Next Generation Eu è sbloccato, arrivano gli euro e ne arrivano tanti, ma non c’è tempo di festeggiare. Perchérovina la festa al premier con un’intervista al Paìs, e certo non ha scelto per caso, proprio nel giorno della Festa del Recovery, un megafono europeo invece che nazionale: «Sevuole i pieni poteri come … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

gabrieppe5stars : RT @NoleRulez7: Ogni giorno Renzi si alza e pensa, a come attirare l attenzione, poi vede che tutti nominano Conte e lo immagino in modalit… - Simo07827689 : RT @NoleRulez7: Ogni giorno Renzi si alza e pensa, a come attirare l attenzione, poi vede che tutti nominano Conte e lo immagino in modalit… - Vicker1972 : @fattoquotidiano Renzi alza la voce ogni volta che c'è qualche cosa che gli interessa (Recovery Fund) poichè sa che… - libellula58 : RT @NoleRulez7: Ogni giorno Renzi si alza e pensa, a come attirare l attenzione, poi vede che tutti nominano Conte e lo immagino in modalit… - Frances47226166 : RT @NoleRulez7: Ogni giorno Renzi si alza e pensa, a come attirare l attenzione, poi vede che tutti nominano Conte e lo immagino in modalit… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi alza "Vi dico perché sta alzando il prezzo...". Così la Meloni ha smascherato Renzi ilGiornale.it Governo, tutti gli ultimatum di Renzi a Conte

Roma, 11 dic (Adnkronos) - Plastic tax e sugar tax. Alzi la mano chi se le ricorda. Era l'autunno del 2019 e nell'Italia pre-pandemia la maggioranza ...

Governo, Renzi: «Conte chieda scusa o sarà crisi». Bonafede: «Minaccia irresponsabile»

Si alza ancora la tensione nel governo. Matteo Renzi, in un’intervista al quotidiano spagnolo El Pais, ha attaccato il premier Giuseppe Conte invitandolo a «chiedere scusa» e ritirare la proposta di u ...

Roma, 11 dic (Adnkronos) - Plastic tax e sugar tax. Alzi la mano chi se le ricorda. Era l'autunno del 2019 e nell'Italia pre-pandemia la maggioranza ...Si alza ancora la tensione nel governo. Matteo Renzi, in un’intervista al quotidiano spagnolo El Pais, ha attaccato il premier Giuseppe Conte invitandolo a «chiedere scusa» e ritirare la proposta di u ...