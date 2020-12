Moncler consolida rally settimana

(Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Seduta positiva per, che avanza bene dell’1,18% schivando le vendite generalizzate che hanno investito l’intero listino. Il titolo è inda inizioin scia all’acquisizione di Stone Island. A livello comparativo su basele, il trend dell’azienda nota per i piumini evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori versorispetto all’indice. Il quadro tecnico di breve periodo dell’azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale mostra un’accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 47,64 Euro. Rischio di discesa fino a 46,19 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione ...

(Teleborsa) – Seduta positiva per Moncler, che avanza bene dell’1,18% schivando le vendite generalizzate che hanno investito l’intero listino. Il titolo è in rally da inizio settimana in scia ...Moncler e Sportswear Company, società che detiene il marchio Stone Island, hanno siglato un accordo secondo il quale Stone Island entra a far parte di Moncler per sviluppare insieme una nuova visione ...