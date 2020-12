Mafia: Mancino, 'con Borsellino solo una stretta di mano ma non ci parlammo' (Di venerdì 11 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 11 dicembre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Mafia: Mancino, 'con Borsellino solo una stretta di mano ma non ci parlammo'... - TV7Benevento : Mafia: processo depistaggio Borsellino, Mancino depone in videoconferenza... - Ass_CosaVostra : RT @concentrazione: #mafia #camorra Boss della Kalsa e napoletani in affari per smerciare cocaina e eroina: 16 condanne - concentrazione : #mafia #camorra Boss della Kalsa e napoletani in affari per smerciare cocaina e eroina: 16 condanne… - EgidioOnofrio : @zf_fabio @massi130170 @piersergio7 Sembrerebbe da dietro le quinte ancora oggi, gestire lo scenario...probabilment… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Mancino Mafia: Mancino, 'con Borsellino solo una stretta di mano ma non ci parlammo' Il Tempo Mafia: Mancino, ‘con Borsellino solo una stretta di mano ma non ci parlammo’

Ma non ci siamo parlati”. Lo ha detto l’ex Presidente del Senato Nicola Mancino, deponendo in videoconferenza al processo sul presunto depistaggio sulle indagini sulla strage Borsellino che si celebra ...

Mafia: processo depistaggio Borsellino, Mancino depone in videoconferenza

Caltanissetta, 11 dic. (Adnkronos) – E’ iniziata con la deposizione, in videoconferenza, dell’ex Presidente del Senato Nicola Mancino la nuova udienza del processo sul presunto depistaggio sulle indag ...

Ma non ci siamo parlati”. Lo ha detto l’ex Presidente del Senato Nicola Mancino, deponendo in videoconferenza al processo sul presunto depistaggio sulle indagini sulla strage Borsellino che si celebra ...Caltanissetta, 11 dic. (Adnkronos) – E’ iniziata con la deposizione, in videoconferenza, dell’ex Presidente del Senato Nicola Mancino la nuova udienza del processo sul presunto depistaggio sulle indag ...