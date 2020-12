Juric | “Quando sento già parlare di Lovato e Zaccagni come futuri campioni…lasciamoli crescere”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ivan, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani con la Lazio all’Olimpico. Queste le sue parole: “Ho detto mille volte che qua sto bene, e lavoro bene. Ieri abbiamo preso un nuovo match analyst, ad esempio. È cambiato tutto, e il merito è del presidente. Qua le cose funzionano per bene. Il nostro rapporto è normale, ognuno fa il suo per il bene della squadra”. La Lazio: “E’ una top del nostro campionato, gli faccio i complimenti per la qualificazione in Champions, domani sarà una partita aperta, contro un grande avversario e dobbiamo fare le cose per bene se vogliamo uscire con punti dall’Olimpico”. Su: “Stanno facendo ottime cose,. Ma quandodire chevale venti milioni ...