Incidente sul litorale domizio, giovane scaraventato e ucciso da una Smart (Di venerdì 11 dicembre 2020) Drammatico Incidente ieri sera tra Castel Volturno e Mondragone, sulla Domiziana, all'altezza del parco acquatico di Ditellandia. Un ragazzo è morto a seguito dell'impatto tra uno scooter e un'automobile. Mondragone, Incidente sulla Domiziana: morto un giovane Sefonco una prima ricostruzione, la vittima, intorno alle 19, viaggiava a bordo del suo scooter quando, in circostanze da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

