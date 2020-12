In Tv serve… Cartabianca. La Berlinguer va anche senza Corona. Guerra sul filo dello share con Rete4 e La7 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Cartabianca è un talk politico serio, condotto con autorevolezza da Bianca Berlinguer dal 2016. Dopo essere stata per tanti anni conduttrice e soprattutto direttrice del Tg3 – uno dei mandati più duraturi della testata giornalistica – Bianca è passata al ruolo di anchor-woman del programma di approfondimento di Rai 3. Questa non è la sua prima esperienza come volto principale di una trasmissione diversa dal telegiornale, infatti nel corso degli anni è stata al timone anche di una striscia ben realizzata e focalizzata su temi sociali e di attualità, Primo Piano, ma soprattutto ha condotto Linea Notte – sempre su Rai 3 – prima del restyling delle ultime stagioni con Maurizio Mannoni come protagonista. Negli ultimi anni, come detto, dopo aver lasciato la direzione del Tg3 tra diverse polemiche con l’allora Governo Renzi, ha iniziato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 11 dicembre 2020)è un talk politico serio, condotto con autorevolezza da Biancadal 2016. Dopo essere stata per tanti anni conduttrice e soprattutto direttrice del Tg3 – uno dei mandati più duraturi della testata giornalistica – Bianca è passata al ruolo di anchor-woman del programma di approfondimento di Rai 3. Questa non è la sua prima esperienza come volto principale di una trasmissione diversa dal telegiornale, infatti nel corso degli anni è stata al timonedi una striscia ben realizzata e focalizzata su temi sociali e di attualità, Primo Piano, ma soprattutto ha condotto Linea Notte – sempre su Rai 3 – prima del restyling delle ultime stagioni con Maurizio Mannoni come protagonista. Negli ultimi anni, come detto, dopo aver lasciato la direzione del Tg3 tra diverse polemiche con l’allora Governo Renzi, ha iniziato ...

