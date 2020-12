Il braccio destro di Genovese, Daniele Leali, indagato per droga (Di venerdì 11 dicembre 2020) Daniele Leali, ritenuto il braccio destro di Alberto Genovese, l’imprenditore è finito in cella per aver stuprato una 18enne dopo averla stordita con un mix di coca rosa e ketamina. La ragazza era ospite nel suo appartamento in centro a Milano, in quel momento era in corso un festino. LEGGI ANCHE: Pornhub guadagna sulla pedopornografia, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 dicembre 2020), ritenuto ildi Alberto, l’imprenditore è finito in cella per aver stuprato una 18enne dopo averla stordita con un mix di coca rosa e ketamina. La ragazza era ospite nel suo appartamento in centro a Milano, in quel momento era in corso un festino. LEGGI ANCHE: Pornhub guadagna sulla pedopornografia, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Daniele Leali, ritenuto il braccio destro di Alberto Genovese, l'imprenditore in cella per aver prima stordito con un mix di coca rosa e ketamina poi stuprato una 18enne ospi ...

Nuovi risvolti sull'indagine riguardante l'imprenditore Alberto Genovese. Daniele Leali, il suo braccio destro, è il terzo indagato.

