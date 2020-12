Haas, Steiner: “Mick Schumacher è calmo, preparato e professionale” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Mick è molto calmo, preparato e professionale. È molto gentile con tutte le persone della squadra. Possono parlargli tranquillamente di qualsiasi cosa“. Guenther Steiner promuove a pieni voti le prime ore da pilota Haas di Mick Schumacher. Il giovane tedesco, figlio del sette volte iridato, ha esordito in Formula 1 nelle prove libere 1 del Gran Premio di Abu Dhabi e tornerà alla guida della Haas martedì nei test rookie in preparazione del debutto ufficiale nel Mondiale 2021. “Martedì tornerà in macchina, ma sarà più una questione di conoscere la macchina, di capirla e di migliorare nelle dinamiche con i meccanismi della squadra – ha precisato Steiner ai microfoni di Sky Deutschland -. Mick verrà sicuramente in fabbrica nei prossimi mesi, ma sarà ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020)è moltoe professionale. È molto gentile con tutte le persone della squadra. Possono parlargli tranquillamente di qualsiasi cosa“. Guentherpromuove a pieni voti le prime ore da pilotadi Mick. Il giovane tedesco, figlio del sette volte iridato, ha esordito in Formula 1 nelle prove libere 1 del Gran Premio di Abu Dhabi e tornerà alla guida dellamartedì nei test rookie in preparazione del debutto ufficiale nel Mondiale 2021. “Martedì tornerà in macchina, ma sarà più una questione di conoscere la macchina, di capirla e di migliorare nelle dinamiche con i meccanismi della squadra – ha precisatoai microfoni di Sky Deutschland -. Mick verrà sicuramente in fabbrica nei prossimi mesi, ma sarà ...

“Mick è molto calmo, preparato e professionale. È molto gentile con tutte le persone della squadra. Possono parlargli tranquillamente di qualsiasi cosa“. Guenther Steiner pr ...

Ad Abu Dhabi, Mick Schumacher ha ufficialmente esordito in F1 al volante della Haas. Steiner sembra già soddisfatto del suo debutto.

“Mick è molto calmo, preparato e professionale. È molto gentile con tutte le persone della squadra. Possono parlargli tranquillamente di qualsiasi cosa“. Guenther Steiner pr ...Ad Abu Dhabi, Mick Schumacher ha ufficialmente esordito in F1 al volante della Haas. Steiner sembra già soddisfatto del suo debutto.