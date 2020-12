Fino al 20/12 in farmacia gratis il test dell’ossigeno nel sangue (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’emergenza COVID-19 ha insegnato quanto sia fondamentale valutare l’ossigenazione del sangue per accorgersi tempestivamente delle prime difficoltà respiratorie che possono essere collegate all’infezione da SARS-Cov-2: così, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di misurare i livelli di ossigeno nel sangue attraverso l’uso del saturimetro (noto anche come pulsossimetro), la Società Italiana di Pneumologia insieme a Federfarma (che rappresenta le oltre 18.000 farmacie private) e con il patrocinio della FOFI, lancia la prima campagna di educazione sanitaria e prevenzione MisuriAMO2. Fino al 20 dicembre nelle farmacie aderenti alla campagna sarà possibile sottoporsi alla misurazione gratuita dell’ossigeno nel sangue; i dati raccolti in forma anonima grazie allo screening ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’emergenza COVID-19 ha insegnato quanto sia fondamentale valutare l’ossigenazione delper accorgersi tempestivamente delle prime difficoltà respiratorie che possono essere collegate all’infezione da SARS-Cov-2: così, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di misurare i livelli di ossigeno nelattraverso l’uso del saturimetro (noto anche come pulsossimetro), la Società Italiana di Pneumologia insieme a Federfarma (che rappresenta le oltre 18.000 farmacie private) e con il patrocinio della FOFI, lancia la prima campagna di educazione sanitaria e prevenzione MisuriAMO2.al 20 dicembre nelle farmacie aderenti alla campagna sarà possibile sottoporsi alla misurazione gratuitanel; i dati raccolti in forma anonima grazie allo screening ...

