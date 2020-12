Filippo Nardi torna al Gf Vip: cosa faceva prima di diventare famoso? (Di venerdì 11 dicembre 2020) Filippo Nardi torna al Gf Vip, l’ex concorrente di molti anni fa è pronto a varcare la porta rossa questa sera nella nuova puntata in onda su Canale Cinque. FOTO FACEBOOKE’ stato uno dei protagonisti della seconda edizione del reality di Canale Cinque, il suo percorso è durato molto poco, è stato infatti eliminato a pochi giorni dall’inizio del reality per blasfemia. Da quel momento però non si è mai fermato ed ha conquistato la sua fetta di pubblico partecipando a diverse trasmissioni televisive e conducendo anche delle trasmissioni importanti. prima però di ritrovarlo nel reality di Canale Cinque, questa volta per l’edizione vip, scopriamo insieme cosa faceva prima del successo. Vi ricordo che questa sera saranno tre i nuovi concorrenti ad entrare ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 dicembre 2020)al Gf Vip, l’ex concorrente di molti anni fa è pronto a varcare la porta rossa questa sera nella nuova puntata in onda su Canale Cinque. FOTO FACEBOOKE’ stato uno dei protagonisti della seconda edizione del reality di Canale Cinque, il suo percorso è durato molto poco, è stato infatti eliminato a pochi giorni dall’inizio del reality per blasfemia. Da quel momento però non si è mai fermato ed ha conquistato la sua fetta di pubblico partecipando a diverse trasmissioni televisive e conducendo anche delle trasmissioni importanti.però di ritrovarlo nel reality di Canale Cinque, questa volta per l’edizione vip, scopriamo insiemedel successo. Vi ricordo che questa sera saranno tre i nuovi concorrenti ad entrare ...

