Covid | AstraZeneca testerà il suo vaccino in combinazione con il russo Sputnik V

(Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’azienda farmaceutica britannicaha detto che proverà il suoanti-incon il candidato, loV, dopo che il mese scorso gli scienziati russi avevano suggerito che l’unione dei due preparati potrebbe aumentare l’efficacia. “Essere in grado di combinare diversi vaccini-19 può essere utile per migliorare la protezione e/o l’accessibilità ai vaccini. Questo è il motivo per cui è importante esplorare diverse combinazioni di vaccini per contribuire a rendere i programmi di immunizzazione più flessibili, consentendo ai medici una maggiore scelta al momento della somministrazione dei vaccini”, ha scrittoin una nota. Kirill Dmitriev, capo del fondo sovrano ...

stanzaselvaggia : Il presidente della federazione veterinari Aldo Grasselli: “Bassetti dice che la Capua è una veterinaria e non dovr… - Affaritaliani : Covid, AstraZeneca testa combinazione con vaccino russo Sputnik V - messveneto : Covid, test congiunti dei vaccini AstraZeneca e Sputnik: Lo annuncia AstraZeneca con un comunicato pubblicato sul p… - SuicidioEuropeo : Astrazeneca inizia una collaborazione anticovid coi russi ed il cattivissimo vaccino sovranista di Putin, quello ch… - wshaper : RT @ASampierdarena: AstraZeneca ha annunciato che indagherà sull'uso del suo vaccino sperimentale COVID-19 con uno dei vettori adenovirali… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid AstraZeneca

La Nuova Venezia

Le aziende farmaceutiche Sanofi e GSK hanno riferito che il vaccino Covid-19 su cui stanno lavorando insieme, non è abbastanza efficace.Le sperimentazioni cliniche del vaccino contro il Covid-19 in via di sviluppo in Australia dall ... che aumenterà le ordinazioni già in corso dai colossi farmaceutici AstraZeneca e Novavax. Csl non ...