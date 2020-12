Coronavirus, De Luca “Natale e Capodanno quest’anno non esistono” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Dobbiamo avere il coraggio di dire ai nostri concittadini che quest’anno Natale e Capodanno non esistono”. Così il Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo consueto appuntamento settimanale via social. pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Dobbiamo avere il coraggio di dire ai nostri concittadini cheNatale enon. Così il Presidente della regione Campania Vincenzo Denel corso del suo consueto appuntamento settimanale via social. pc/red su Il Corriere della Città.

