Conte annuncia la verifica. "Avanti se ho la fiducia di tutta la maggioranza"

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo didella solidità della. Loin conferenza stampa a Bruxelles il premier Giuseppe: “Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ci confronteremo con le singole forze politiche e poi collettivamente. Cercheremo di capire che fondamento hanno questo critiche e che istanze rappresentano. Il Paese merita risposte”. Ancora oggi dalle colonne di El Pais Matteo Renzi torna a minacciare la crisi di Governo, dicendosi pronto a far cadere il Governo se il presidente del Consiglio non farà marcia indietro sulla cabina di regia per la gestione dei fondi europei. ”Sevuole pieni poteri come Salvini, io dico no” afferma il leader di Italia Viva. “Io ho la piena responsabilità e consapevolezza di questo incarico, e sono pienamente edotto del fatto che andrò ...