Campania zona gialla da domenica 13 o 20 dicembre? Quando verrà deciso (Di venerdì 11 dicembre 2020) Campania zona gialla da domenica 13 o 20 dicembre? La confusione regna sovrana in queste ore, tra tante ipotesi e poca concretezza. A conti fatti, l'ultimo giudizio dovrà esprimerlo il ministro Speranza di concerto con il Cts, dopo l'attenta analisi dei dati epidemiologici della Regione, che non arriverà prima di questa sera, venerdì 11 dicembre. Come riportato da 'ilsole24ore.it', il quadro del cambio colore Regioni dovrà essere definito dall'ormai consueto appuntamento del report settimanale dalla cabina di regia. In pole per la zona gialla troviamo la Lombardia, che potrebbe essere seguita da Piemonte, Basilicata e Calabria.

