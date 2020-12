Zidane a sorpresa: “Non sarò mai il Ferguson del Real Madrid. Non so quanto resterò qui” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dalle voci di un possibile esonero in caso di eliminazione dalla Champions League del Real Madrid all’esaltazione per il passaggio del turno dopo la vittoria contro il Borussia M'Gladbach per 2-0 nelll'ultima gara del girone. In casa blancos si viaggia sulle montagne russe ed è per questa ragione che le dichiarazioni successive alla vittoria dei madrileni da parte di Zinedine Zidane fanno ancora più clamore.Zidane: "Non sarò mai il Ferguson del Real Madrid"caption id="attachment 1063373" align="alignnone" width="743" Real Madrid Zidane (getty images)/captionParlando alla stampa dopo il successo dei suoi, Zidane ha lasciato tutti a bocca aperta con alcune parole non certo al miele in ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dalle voci di un possibile esonero in caso di eliminazione dalla Champions League delall’esaltazione per il passaggio del turno dopo la vittoria contro il Borussia M'Gladbach per 2-0 nelll'ultima gara del girone. In casa blancos si viaggia sulle montagne russe ed è per questa ragione che le dichiarazioni successive alla vittoria dei madrileni da parte di Zinedinefanno ancora più clamore.: "Nonmai ildel"caption id="attachment 1063373" align="alignnone" width="743"(getty images)/captionParlando alla stampa dopo il successo dei suoi,ha lasciato tutti a bocca aperta con alcune parole non certo al miele in ...

