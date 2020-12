“Violenza di gruppo in un locale di Milano”: confermata anche in appello la condanna per l’ex calciatore del Milan Robinho: 9 anni (Di giovedì 10 dicembre 2020) I giudici della Corte d’appello di Milano hanno confermato la condanna a 9 anni per l’ex calciatore del Milan Robinho, al secolo Robson de Souza Santos per violenza sessuale di gruppo su una ragazza che all’epoca, nel 2013, aveva 23 anni. confermata la condanna a 9 anni anche per un un suo amico, Ricardo Falco. Secondo quanto accertato dalle indagini, Robinho e i suoi amici – di cui quattro irreperibili – la sera del 22 gennaio 2013 hanno fatto ubriacare la giovane fino al punto da renderla incosciente e poi l’hanno violentata a turno, senza che lei potesse opporsi, in un guardaroba di un locale notturno della movida ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) I giudici della Corte d’dio hanno confermato laa 9perdel, al secolo Robson de Souza Santos per violenza sessuale disu una ragazza che all’epoca, nel 2013, aveva 23laa 9per un un suo amico, Ricardo Falco. Secondo quanto accertato dalle indagini,e i suoi amici – di cui quattro irreperibili – la sera del 22 gennaio 2013 hanno fatto ubriacare la giovane fino al punto da renderla incosciente e poi l’hanno violentata a turno, senza che lei potesse opporsi, in un guardaroba di unnotturno della movida ...

