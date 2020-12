Un «Cubo bianco» per inventare nuove economie

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 11 dicembre 2020) White Cube è un termine universalmente utilizzato per indicare gli spazi espositivi e le gallerie d’arte in occidente. È anche il titolo che Renzo Martens ha dato al suo film, la particolarità però è che ildi cui si occupa è stato costruito in una piantagione di olio di palma a Lusanga, a circa 650km da Kinshasa, in Congo. IL LUOGO è significativo perché è lì che in epoca coloniale, all’inizio del Novecento William Lever ottenne gratuitamente dal … Continua L'articolo proviene da il manifesto.