Ue: accordo sul Recovery fund e il Next generatione Eu (Di venerdì 11 dicembre 2020) «L'Europa va avanti!». E' quanto scrive la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'accordo raggiunto al Consiglio europeo sul prossimo bilancio dell'Ue e sul NextgenerationeU . «1.800 miliardi per alimentare la nostra ripresa e costruire una Ue più resiliente, verde e digitale. Congratulazioni alla Presidenza tedesca del Consiglio»

