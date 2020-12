Ricerca | simil-embrioni in provetta per testare farmaci | un biologo italiano guida la scoperta

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ottenuto inun-embrione di topo coltivato a partire da cellule staminali: potrebbe diventare un laboratorio vivente pernuovi, riducendo cosi’ il ricorso alla sperimentazione animale. Il risultato e’ pubblicato sulla rivista Science dal gruppo dell’Istituto Max Planck per la genetica molecolare (Mpimg) a Berlinoto dalAdriano Bolondi. Larappresenta un importante passo avanti nello studio dello sviluppo embrionale, perche’ per la prima volta ha permesso di ricapitolare in vitro la sua fase centrale, quella che da’ la forma iniziale all’embrione e che risulta particolarmente difficile da studiare in vivo. Tentativi precedenti avevano portato a coltivare cellule staminali embrionali fino alla formazione di ammassi ...