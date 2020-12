Paolo Rossi | eroe ed eterno ragazzo come noi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Mi succede sempre, ultimamente anche troppo spesso purtroppo. Alla notizia della scomparsa di un personaggio noto, amato e ammirato soprattutto, prima ancora di andare a leggere il “e perché”, la mente elabora un fotogramma. Il frammento che l’inconscio associa alla sua figura, che lo lega a te.se n’è andato nella serata di ieri e quel frammento è una stella a tre punte, la tripletta che stese il Brasile al “Mundial” del 1982. Tutta insieme, perché in tutte e tre le reti c’è. Opportunismo, furbizia e quel pizzico di magia che lui stesso ha più volte benedetto: “Ci sono dei periodi in cui èfossi baciato dalla buona sorte. Da un giorno all’altro lì, per me è cambiato tutto”. Cambiò il destino degli Azzurri e dell’Italia intera che diventò Campione del ...