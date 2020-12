L'estate in cui Paolo Rossi fece grande l'Italia (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - Per tutti era 'Pablito', il numero '20', l'artefice del trionfo del Mundial de Espana '82. Era il simbolo del calcio Italiano della fine del secolo scorso. Era il giocatore di quell'indimenticata ed amatissima Nazionale, quella di Enzo Bearzot e del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, appassionato e commosso la sera dell'11 luglio del 1982 allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid, campioni del mondo. Paolo Rossi, 64 anni, è scomparso nel cuore della scorsa notte. A batterlo un male incurabile in un anno che ha visto decine di grandi campioni volare in cielo uccisi dal Covid-19 o complicanze ad esso collegate. In quel Mondiale di 38 anni fa, Rossi era stato "baciato dalla buona sorte" (come lui stesso diceva). Un Mondiale in crescendo quello dell'attaccante della Juventus, un Mondiale con ... Leggi su agi (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - Per tutti era 'Pablito', il numero '20', l'artefice del trionfo del Mundial de Espana '82. Era il simbolo del calciono della fine del secolo scorso. Era il giocatore di quell'indimenticata ed amatissima Nazionale, quella di Enzo Bearzot e del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, appassionato e commosso la sera dell'11 luglio del 1982 allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid, campioni del mondo., 64 anni, è scomparso nel cuore della scorsa notte. A batterlo un male incurabile in un anno che ha visto decine di grandi campioni volare in cielo uccisi dal Covid-19 o complicanze ad esso collegate. In quel Mondiale di 38 anni fa,era stato "baciato dalla buona sorte" (come lui stesso diceva). Un Mondiale in crescendo quello dell'attaccante della Juventus, un Mondiale con ...

