L' epidemiologa Salmaso | ' Terza ondata a gennaio è possibile | ma le restrizioni funzionano'

Adnkronos : Epidemiologa Salmaso: 'Terza ondata Covid dipende da noi, possiamo farcela' - Carmela_oltre : RT @Radio3scienza: L'iter delle procedure di approvazione dei diversi vaccini anti-Covid da parte delle Agenzie del farmaco. Un percorso co… - AlessandraZadro : RT @Radio3scienza: L'iter delle procedure di approvazione dei diversi vaccini anti-Covid da parte delle Agenzie del farmaco. Un percorso co… - robreg1 : RT @Radio3scienza: L'iter delle procedure di approvazione dei diversi vaccini anti-Covid da parte delle Agenzie del farmaco. Un percorso co… - ManySkills1701 : RT @Radio3scienza: L'iter delle procedure di approvazione dei diversi vaccini anti-Covid da parte delle Agenzie del farmaco. Un percorso co… -

Ultime Notizie dalla rete : epidemiologa Salmaso

Adnkronos

L'esperta: "Non siamo affatto in una zona di sicurezza, pensarci bene prima di allentare le restrizioni nella circolazione o di modificare le zone di rischio tra Regioni prima del Natale" ...Pubblicato il: 10/12/2020 11:01. La possibilità di una terza ondata di Covid-19 a gennaio 2021 “è assolutamente nella natura della pandemia, ma sta a noi bloccarla e renderla ...Lo spiega all'Adnkronos Salute Stefania Salmaso, epidemiologia delle malattie infettive che ha diretto il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della Salute dell'Istituto...Lo spiega all'Adnkronos Salute Stefania Salmaso, epidemiologia delle malattie infettive che ha diretto il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della Salute dell'Istituto...Stefania Salmaso ha una laurea in Scienze Biologiche e un Perfezionamento in Statistica Medica. Ha lavorato dal 1979 al 2015 presso l’Istituto Superiore di Sanità, svolgendo attività di ricerca e formazione in Epidemiologia applicata alla Sanità Pubblica. Ha condotto numerose indagini su epidemie e sul controllo delle malattie infettive.