L’epidemia in Francia | musei | teatri e cinema chiusi altre 3 settimane

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Avrebbero dovuto riaprire dal 15 dicembre,in, per la fine del lockdown ma rimarrannotre”. L’annuncio direttamente dal premier francese Jean Castex, che ha annunciato una riapertura ‘ridotta’, a causa dei risultati non soddisfacenti della diminuzione dei contagi. LEGGI ANCHE: L’annuncio di Speranza: presto trial clinici per L'articolo proviene da www.meteoweek.com.