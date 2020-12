Grande Fratello Vip 5: Elisabetta Gregoraci silura Antonella Elia: “Parole inaccettabili” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha stigmatizzato fortemente tutti gli attacchi ricevuti da Antonella Elia nel corso della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, in occasione dell’ultima puntata del reality. La showgirl, nel corso del suo intervento, ha sottolineato di essere rimasta negativamente colpita dalle parole scagliatele contro dall’opinionista nello studio del reality di Canale 5, che l’hanno offeso come madre e donna. Dal suo canto la Elia ha voluto difendere la sua posizione in merito. Nel nostro articolo vi svisceriamo tutti i dettagli al riguardo. GF Vip5: Elisabetta Gregoraci lascia la Casa e risponde ad Antonella Elia La nuova puntata del Grande ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 10 dicembre 2020)ha stigmatizzato fortemente tutti gli attacchi ricevuti danel corso della sua permanenza nella Casa delVip, in occasione dell’ultima puntata del reality. La showgirl, nel corso del suo intervento, ha sottolineato di essere rimasta negativamente colpita dalle parole scagliatele contro dall’opinionista nello studio del reality di Canale 5, che l’hanno offeso come madre e donna. Dal suo canto laha voluto difendere la sua posizione in merito. Nel nostro articolo vi svisceriamo tutti i dettagli al riguardo. GF Vip5:lascia la Casa e risponde adLa nuova puntata del...

