Gran Bretagna, no al vaccino anti-Covid per le donne incinte: non ci sono prove su effetti collaterali (Di giovedì 10 dicembre 2020) Londra, 10 dic – In Gran Bretagna non verrà dato il vaccino anti-Covid alle donne incinte: secondo gli esperti, non essendo stato sperimentato su future mamme, non ci sono abbastanza prove che non dia su di loro effetti collaterali. Covid, niente vaccino per le donne incinte Le donne incinte non solo non faranno il vaccino, ma non saranno nemmeno tra le prime a ricevere quello messo a punto dall’Università di Oxford o dalla Moderna, se approvato, perché nessuna futura mamma è stata inclusa negli studi clinici. Il governo del Regno Unito ha emesso delle linee guida che chiariscono che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Londra, 10 dic – Innon verrà dato ilalle: secondo gli esperti, non essendo stato sperimentato su future mamme, non ciabbastanzache non dia su di loro, nienteper leLenon solo non faranno il, ma non saranno nemmeno tra le prime a ricevere quello messo a punto dall’Università di Oxford o dalla Moderna, se approvato, perché nessuna futura mamma è stata inclusa negli studi clinici. Il governo del Regno Unito ha emesso delle linee guida che chiariscono che ...

