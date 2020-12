GF Vip 5, Alfonso Signorini difende Patrizia De Blanck: l’indignazione del pubblico (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ultimamente, ogni volta che si esprime, Alfonso Signorini fa danni, sollevando l’indignazione del pubblico. L’ultimo esempio sono le parole del conduttore nei confronti di Patrizia De Blanck e della piazzata fatta la scorsa puntata a Stefania Orlando, che si è sentita dare non solo della falsa, ma anche della bugiarda e soprattutto della “pu**ana”. Parole che ovviamente hanno fatto infuriare sia il marito di lei, Simone, che per protesta ha lasciato i social, sia il pubblico del Grande Fratello Vip 5, dunque non solo i fan della bionda show-girl. Chi si aspettava che Alfonso Signorini almeno questa volta avrebbe bacchettato la De Blanck, che non è nuova a comportamenti di questo genere, e che per questo motivo è stata ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ultimamente, ogni volta che si esprime,fa danni, sollevandodel. L’ultimo esempio sono le parole del conduttore nei confronti diDee della piazzata fatta la scorsa puntata a Stefania Orlando, che si è sentita dare non solo della falsa, ma anche della bugiarda e soprattutto della “pu**ana”. Parole che ovviamente hanno fatto infuriare sia il marito di lei, Simone, che per protesta ha lasciato i social, sia ildel Grande Fratello Vip 5, dunque non solo i fan della bionda show-girl. Chi si aspettava chealmeno questa volta avrebbe bacchettato la De, che non è nuova a comportamenti di questo genere, e che per questo motivo è stata ...

