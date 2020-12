George Clooney finisce in ospedale: dimagrito troppo velocemente e stupisce con Amal (Di giovedì 10 dicembre 2020) George Clooney è finito in ospedale, lo ha rivelato lui stesso, a causa del suo ultimo film. La star di Hollywood ha infatti spiegato di essere dimagrito di 11 chili per interpretare il ruolo di un sopravvissuto a un disastro mondiale in The Midnight Sky. La perdita di peso però è avvenuta troppo rapidamente, costringendo Clooney a un ricovero in ospedale. “Ho cercato di perdere peso troppo velocemente e non mi sono preso cura di me”, ha raccontato l’attore che si è calato nei panni di Augustine Lofthouse, astronauta malato di cancro, per il film di cui è anche regista. “Ci sono volute settimane perché le cose funzionassero, ma quando fai il regista hai bisogno di energie”, ha spiegato George al Daily Mirror. Dopo ... Leggi su dilei (Di giovedì 10 dicembre 2020)è finito in, lo ha rivelato lui stesso, a causa del suo ultimo film. La star di Hollywood ha infatti spiegato di esseredi 11 chili per interpretare il ruolo di un sopravvissuto a un disastro mondiale in The Midnight Sky. La perdita di peso però è avvenutarapidamente, costringendoa un ricovero in. “Ho cercato di perdere pesoe non mi sono preso cura di me”, ha raccontato l’attore che si è calato nei panni di Augustine Lofthouse, astronauta malato di cancro, per il film di cui è anche regista. “Ci sono volute settimane perché le cose funzionassero, ma quando fai il regista hai bisogno di energie”, ha spiegatoal Daily Mirror. Dopo ...

