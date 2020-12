Elon Musk vuole Marte, ma il suo razzo va a schiantarsi (Di giovedì 10 dicembre 2020) È fra gli uomini più ricchi del mondo. Eppure anche il miliardario Elon Musk deve incassare spiacevoli notizie. Il razzo Starship, fra quelli che Musk ha voluto come simboli del successo della sua attività imprenditoriale in campo spaziale, si è schiantato all’atterraggio. Lo Starship ha compiuto un breve volo a 12,5 chilometri d’altezza da terra, salvo poi non riuscire nell’atterraggio e schiantarsi. A riportare la notizia è l’emittente britannica Bbc. L’incidente Il razzo Starship si presentava come un prototipo di acciaio inossidabile. Si è sollevato sul Golfo del Messico, poi si è girato, in base a una pianificazione della sua traiettoria, ed è tornato indietro verso la parte più a sudest del Texas. Proprio vicino al confine messicano. È lì che si è schiantato mentre provava ad ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 10 dicembre 2020) È fra gli uomini più ricchi del mondo. Eppure anche il miliardariodeve incassare spiacevoli notizie. IlStarship, fra quelli cheha voluto come simboli del successo della sua attività imprenditoriale in campo spaziale, si è schiantato all’atterraggio. Lo Starship ha compiuto un breve volo a 12,5 chilometri d’altezza da terra, salvo poi non riuscire nell’atterraggio e. A riportare la notizia è l’emittente britannica Bbc. L’incidente IlStarship si presentava come un prototipo di acciaio inossidabile. Si è sollevato sul Golfo del Messico, poi si è girato, in base a una pianificazione della sua traiettoria, ed è tornato indietro verso la parte più a sudest del Texas. Proprio vicino al confine messicano. È lì che si è schiantato mentre provava ad ...

