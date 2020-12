Dopo la Vergine sulla facciata di San Simplicio le immagini della Natività (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Visited 37 times, 37 visits today) Notizie Simili: Ci si prepara a un Natale diverso in Gallura Taglio degli alberi in via Imperia a Olbia, la… A Luogosanto la Festa Manna entra nel vivo: tra&... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Visited 37 times, 37 visits today) Notizie Simili: Ci si prepara a un Natale diverso in Gallura Taglio degli alberi in via Imperia a Olbia, la… A Luogosanto la Festa Manna entra nel vivo: tra&...

Dopo la proiezione della Vergine sulla facciata di San Simplicio, per celebrare l'Immacolata concezione, sono apparse le immagini della Natività.

Madonna di Loreto: mons. Dal Cin (delegato pontificio), “per vedere il prossimo senza frontiere occorre volare alto”

"Per vedere il prossimo senza frontiere, per poter cogliere l'appello del forestiero, per avere uno sguardo più ampio sulle cose della vita, occorre 'volare alto', come ci invita il Giubileo lauretano ...

Dopo la proiezione della Vergine sulla facciata di San Simplicio, per celebrare l'Immacolata concezione, sono apparse le immagini della Natività.