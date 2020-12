Diritti umani: Zingaretti, 'oggi più che mai devono essere al centro della ripresa' (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "'Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e Diritti'. Sono le prime parole dell'articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti umani, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Principi fondamentali, che segnarono l'uscita dalla tragedia globale della guerra, e che oggi – in questa nuova crisi che il mondo sta attraversando – sono preziosi e irrinunciabili". Lo scrive su Facebook Nicola Zingaretti. "Viviamo una fase di enorme fragilità, in cui i Diritti di tantissime persone sono a rischio. Quest'anno la Giornata dei Diritti umani è intitolata "Per una migliore ripresa - Difendere i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "'Tutti gli esserinascono liberi ed eguali in dignità e'. Sono le prime parole dell'articolo 1Dichiarazione Universale dei, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Principi fondamentali, che segnarono l'uscita dalla tragedia globaleguerra, e che– in questa nuova crisi che il mondo sta attraversando – sono preziosi e irrinunciabili". Lo scrive su Facebook Nicola. "Viviamo una fase di enorme fragilità, in cui idi tantissime persone sono a rischio. Quest'anno la Giornata deiè intitolata "Per una migliore- Difendere i ...

