Da Axa un portale per servizi integrati dedicati alla salute (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - Arriva da Axa Italia un portale, accessibile dal sito www.axa.it e dall'app MyAxa che consente di accedere, sempre e ovunque, a un ampio ventaglio di servizi di valore dedicati alla salute. Grazie alla funzione di valutazione dei sintomi, basata su intelligenza ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - Arriva da Axa Italia un, accessibile dal sito www.axa.it e dall'app MyAxa che consente di accedere, sempre e ovunque, a un ampio ventaglio didi valore. Graziefunzione di valutazione dei sintomi, basata su intelligenza ...

IlModeratoreWeb : Da Axa un portale per servizi integrati dedicati alla salute - - nestquotidiano : Da Axa un portale per servizi integrati dedicati alla salute - QdSit : Da Axa un portale per servizi integrati dedicati alla salute #qds #qdsnotizie - zazoomblog : Da Axa un portale per servizi integrati dedicati alla salute - #portale #servizi #integrati #dedicati - ottopagine : Da Axa un portale per servizi integrati dedicati alla salute -