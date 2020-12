Covid-19 e danni neurologici: c’è una correlazione (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un nuovo studio rivela che il Covid-19 può lasciare serie conseguenze anche sul cervello ed anche su chi è stato colpito solo lievemente dal virus. È ormai noto che il Covid-19 non colpisca solo i polmoni, ma quali altri organi colpisce allora? E quanto gravi possono essere le complicanze neurologiche? Nel corso dei mesi sono segnalati fenomeni gravi come ictus (anche nei giovani adulti), encefaliti, stanchezza muscolare, difficoltà di movimento. Avevamo già visto che ammalarsi di Covid-19, anche in modo lieve, da origine alla “sindrome da affaticamento”, che può andare avanti per mesi, ma adesso, secondo un nuovo studio, è stato scoperto che i pazienti che si ammalano di Covid-19 possono soffrire di serie complicazioni neurologiche come ictus, crisi epilettiche, disturbi del movimento. Non solo, questi ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un nuovo studio rivela che il-19 può lasciare serie conseguenze anche sul cervello ed anche su chi è stato colpito solo lievemente dal virus. È ormai noto che il-19 non colpisca solo i polmoni, ma quali altri organi colpisce allora? E quanto gravi possono essere le complicanze neurologiche? Nel corso dei mesi sono segnalati fenomeni gravi come ictus (anche nei giovani adulti), encefaliti, stanchezza muscolare, difficoltà di movimento. Avevamo già visto che ammalarsi di-19, anche in modo lieve, da origine alla “sindrome da affaticamento”, che può andare avanti per mesi, ma adesso, secondo un nuovo studio, è stato scoperto che i pazienti che si ammalano di-19 possono soffrire di serie complicazioni neurologiche come ictus, crisi epilettiche, disturbi del movimento. Non solo, questi ...

Covid-19 e danno neurologico: considerazioni ed evidenze a riguardo SARS-CoV-2 e danno neurologico I sintomi Covid -19, ovvero riduzione di gusto e olfatto, fatica, mialgie e cefalea sarebbero riconducibili ad alterazioni del sistema neurologico ? Rss Feed ? 0 Commenti

La COVID-19 dà anche manifestazioni neurologiche I sintomi neurologici sono comuni nei pazienti con COVID-19 e potrebbero fornire elementi utili per la diagnosi: lo dice uno studio condotto in Cina. Più conosciamo la COVID-19, più aumenta la complessità del quadro clinico che la caratterizza.

I sintomi neurologici manifestati dalle persone colpite da COVID-19 vanno dalla perdita dell’olfatto alla cefalea debilitante, all’insensibilità al piccante all’annebbiamento mentale.

