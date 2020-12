Caso Suarez | L' esaminatore | no contatti con Paratici

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Doppio interrogatorio in giornata a Perugia sul. Il direttore generale dell'Università per Stranieri, Simone Olivieri, ha parlato per tre ore con il gip Frabotta. Un'ora e mezza invece per ...

ZZiliani : Calciopoli esplose perchè la Procura di Torino indagando su altro scoprì le malefatte di #Moggi. Il caso #Suarez è… - ZZiliani : In un paese serio, il caso #Suarez porterebbe alla squalifica del dirigente responsabile (#Paratici) e alla penaliz… - pisto_gol : Suarez, l’esame fu una farsa: Juventus, indagati i vertici- - retesoletv : Caso Suárez, chieste le dimissioni dei vertici di @UniStraPg. Qui i dettagli: - andrea_bachis : RT @ZZiliani: Credo di parlare a nome di tutti dicendo grazie alla #Gazzetta che non molla l’osso sullo scandalo calcistico più grave e sen… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

La Gazzetta dello Sport

di Chia.Fa.A differenza della rettrice Giuliana Grego Bolli e dalla prof Stefania Spina, il direttore generale dell'Università per Stranieri di Perugia, Simone Olivieri, ha risposto per circa tre ore ...di Chia.Fa.Entrambe in silenzio davanti al giudice. Si sono avvalse della facoltà di non rispondere sia la rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, che la professoressa ...