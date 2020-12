Amici 20, Zerbi non dà la maglia a Evandro e arrivano due nuove sfide (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il daytime di Amici 20 Oggi 10 dicembre è andata in onda un’altra puntata del daytime di ‘Amici 20’ su Italia Uno. Evandro viene messo davanti ad una scelta e Letizia va in sfida con una nuova ragazza dei casting. Evandro ALLA BERLINA Dopo aver cantato “Freak” di Samuele Bersani, c’è stato un momento di tensione molto forte tra Evandro e il suo insegnante Rudy Zerbi. La conduttrice Maria De Filippi ha commentato l’esibizione dicendo che non le è sembrato molto entusiasta del pezzo assegnatogli da Zerbi. Quest’ultimo ha allora fatto emergere, davanti a tutto lo studio, un episodio risalente alla sera prima. A quanto pare, Evandro ha giudicato molto male i due brani assegnati da Rudy, uno di Carl Brave e uno, per l’appunto, di Samuele ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il daytime di20 Oggi 10 dicembre è andata in onda un’altra puntata del daytime di ‘20’ su Italia Uno.viene messo davanti ad una scelta e Letizia va in sfida con una nuova ragazza dei casting.ALLA BERLINA Dopo aver cantato “Freak” di Samuele Bersani, c’è stato un momento di tensione molto forte trae il suo insegnante Rudy. La conduttrice Maria De Filippi ha commentato l’esibizione dicendo che non le è sembrato molto entusiasta del pezzo assegnatogli da. Quest’ultimo ha allora fatto emergere, davanti a tutto lo studio, un episodio risalente alla sera prima. A quanto pare,ha giudicato molto male i due brani assegnati da Rudy, uno di Carl Brave e uno, per l’appunto, di Samuele ...

