Vaccino anti-Covid, dimezzate le prime dosi per la Toscana. La Regione chiede un riconteggio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Se i numersi fossero confermati, non si riuscirebbe neppure a coprire i 60 mila dipendenti delle aziende ospedaliere e sanitarie. Le parole dell'assessore Bezzini Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Se i numersi fossero confermati, non si riuscirebbe neppure a coprire i 60 mila dipendenti delle aziende ospedaliere e sanitarie. Le parole dell'assessore Bezzini

Agenzia_Ansa : Margaret Keenan, 91 anni la settimana prossima, è la prima donna in Gran Bretagna alla quale è stato somministrato… - ilfoglio_it : Nel Regno Unito sono state somministrate le prime dosi del vaccino studiato nei laboratori tedeschi da due scienzia… - Tg3web : La somministrazione del vaccino anti covid si prenoterà con una app. In Italia si partirà solo a fine gennaio. - FinanciaLounge : Le #Borse europee aprono al rialzo, spinte dai progressi sui trattatI di scambio post #Brexit e dall’ottimismo per… - agenziastampaeu : Vaccino anti-covid19 in Eu dal 29 dicembre, prima dose somministrata Gli europei potrebbero ricevere la prima so… -