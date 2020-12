Turismo: Franceschini, '5 mln per imprese bus turistici panoramici' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “5 milioni di euro per le imprese che gestiscono i Bus turistici panoramici: un aiuto concreto ad un'altra categoria del settore turistico duramente colpito dalla pandemia”. Così il Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini che ha firmato un decreto che destina 5 milioni di euro al ristoro delle perdite delle imprese che gestiscono i bus turistico-panoramici per le visite nelle città d'arte. Per ottenere i contributi le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: avere la sede legale in Italia; avere la partita IVA anteriore al 23 febbraio 2020 associata al codice ATECO 49.31.00 ed essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa. Le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “5 milioni di euro per leche gestiscono i Bus: un aiuto concreto ad un'altra categoria del settore turistico duramente colpito dalla pandemia”. Così il Ministro per i beni e le attività culturali e per il, Darioche ha firmato un decreto che destina 5 milioni di euro al ristoro delle perdite delleche gestiscono i bus turistico-per le visite nelle città d'arte. Per ottenere i contributi ledovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: avere la sede legale in Italia; avere la partita IVA anteriore al 23 febbraio 2020 associata al codice ATECO 49.31.00 ed essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa. Le ...

Franceschini: “Una grande gioia rivedere la torre civica di Norcia restaurata”

“E’ una gioia rivedere la torre civica di Norcia restaurata”. Cosi il ministro per Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, in un video messaggio di saluto in occasione dell’ ...

