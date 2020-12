Schianto su strada provinciale a Casamassima, tre ragazzi feriti, due sono gravissimi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sulla strada provinciale che collega Casamassima a Acquaviva si è verificato un terribile incidente che ha visto coinvolti due mezzi, una Bmw e un furgone. La peggio l’hanno avuta i tre passeggeri del furgone, tutti di Gravina. Le condizioni dei tre feriti sono gravissime, in particolare due di loro rischiano la vita. Illesi i passeggeri della Bmw. I tre ragazzi sono stati subito soccorsi e due ricoverati al Policlinico di Bari e il terzo al Miulli di Acquaviva. Uno dei due mezzi ha invaso la corsia opposta, l’impatto è stato inevitabile. Leggi su baritalianews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sullache collegaa Acquaviva si è verificato un terribile incidente che ha visto coinvolti due mezzi, una Bmw e un furgone. La peggio l’hanno avuta i tre passeggeri del furgone, tutti di Gravina. Le condizioni dei tregravissime, in particolare due di loro rischiano la vita. Illesi i passeggeri della Bmw. I trestati subito soccorsi e due ricoverati al Policlinico di Bari e il terzo al Miulli di Acquaviva. Uno dei due mezzi ha invaso la corsia opposta, l’impatto è stato inevitabile.

Sulla strada provinciale che collega Casamassima a Acquaviva si è verificato un terribile incidente che ha visto coinvolti due mezzi, una Bmw e un furgone. La peggio l’hanno avuta i tre passeggeri del ...

