Psg-Basaksehir, giocatori in ginocchio contro il razzismo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I giocatori del Paris St. Germain e del Basaksehir si sono inginocchiati alzando il pugno, in segno di solidarietà con la campagna anti-razzismo "BlackLivesMatter" prima dell’inizio della partita di... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Idel Paris St. Germain e delsi sono inginocchiati alzando il pugno, in segno di solidarietà con la campagna anti-"BlackLivesMatter" prima dell’inizio della partita di...

ZZiliani : Ma che bellezza: oggi, dopo l’uscita dal campo di PSG e Basaksehir per la frase razzista del quarto uomo, tutti ant… - AleAntinelli : Applausi per #Psg e #basaksehir . Il razzismo lo annienti così, dando l’esempio. #PSGIBFK #ChampionsLeague - chedisagio : ?? Sospesa la partita di Champions League tra @PSG_inside e @ibfk2014. I giocatori di ambo le parti hanno lasciato… - Mediagol : VIDEO Psg-Basaksehir, in ginocchio con una maglia speciale: al 'Parco dei Principi' tutti uniti contro il razzismo… - jmleray : RT @isabbah: PSG-Basaksehir : in ginocchio contro il razzismo #parigi #psg #ChampionsLeague -