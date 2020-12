Mes: Mandelli, 'Fi vota no in interesse Italia' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “Forza Italia voterà no alla riforma del Mes, perché così com'è scritta non fa gli interessi degli Italiani. Il Presidente Berlusconi è stato chiaro. Il centrodestra unito voterà no”. Lo ha detto al Tg2 il deputato e capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio Andrea Mandelli. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “Forzavoterà no alla riforma del Mes, perché così com'è scritta non fa gli interessi deglini. Il Presidente Berlusconi è stato chiaro. Il centrodestra unito voterà no”. Lo ha detto al Tg2 il deputato e capogruppo di Forzain Commissione Bilancio Andrea

Agenparl : Mes: Mandelli, FI vota no in interesse Italia - - mandelli_andrea : @forza_italia voterà no alla riforma del #Mes perché, così com’è scritta, non fa gli interessi degli italiani. Il P… - lucianoranieri8 : @mandelli_andrea @berlusconi @forza_italia Ed allora dica a Berlusconi di convincere Salvini e la Meloni a votare si al MES - Walter00365070 : @mandelli_andrea @berlusconi @forza_italia Il mes è opera vostra, fatto con il vostro governo e formalizzato con go… - mariavenera2 : @DonatoRobilotta @AugustoMinzolin Leggete, lo scrive in chiaro sia lui, che Tajani, Mandelli, Giacomoni: no alle re… -

