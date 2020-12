Mercedesz Henger a Leonardo Tano | “Sei veramente bellissimo” | lui arrossisce Il retroscena

Leggi su biccy

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)qualche settimana fa hanno rilasciato una lunga intervista doppia a Federico Rocca per Vanity Fair che, nell’articolo, ha lasciato intendere che i due abbiano simpaticamente flirtato (sono entrambi fidanzatissimi da anni!) in maniera amicale parlando in ungherese, lingua che entrambi conoscono molto bene (dato che le rispettive mamme sono nate lì). «Parliamo in ungherese, così lui non capisce niente!», ha esorditodopo una risata che è solo la prima di una lunga serie. Una risata di timidezza, se non proprio di imbarazzo. Proposta di complicità accolta:gorgoglia qualcosa che proverò, senza successo, a interpretare anche con Google Translate. E già uno si sente, ulteriormente, tagliato fuori. «L’altro giorno ti ho stalkerizzato: sei ...