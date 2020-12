Gazzetta: caso Suarez, per i pm gravi condotte di inquinamento delle prove da parte della Juve (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Gazzetta dello Sport torna sull’esame di italiano di Suarez, combinato a tavolino con le risposte alle domande inviate in precedenza al calciatore, e sulla possibilità che una talpa abbia avvisato la Juventus dell’indagine in corso. Al punto da spingere il club a mollare la presa sull’uruguaiano. I pm, scrive la rosea, parlano di “«gravi condotte di inquinamento probatorio poste in essere dal legale della Juventus, Chiappero, e dal managing director Paratici». Si sarebbe costruita una sintonia di versioni, è l’ipotesi dei magistrati, «volta a ridimensionare il ruolo della Juventus nella vicenda». Mentre «l’interesse di Paratici evidenzia un interesse strategico della società per il rilascio ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ladello Sport torna sull’esame di italiano di, combinato a tavolino con le risposte alle domande inviate in precedenza al calciatore, e sulla possibilità che una talpa abbia avvisato lantus dell’indagine in corso. Al punto da spingere il club a mollare la presa sull’uruguaiano. I pm, scrive la rosea, parlano di “«diprobatorio poste in essere dal legalentus, Chiappero, e dal managing director Paratici». Si sarebbe costruita una sintonia di versioni, è l’ipotesi dei magistrati, «volta a ridimensionare il ruolontus nella vicenda». Mentre «l’interesse di Paratici evidenzia un interesse strategicosocietà per il rilascio ...

