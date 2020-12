Gasperini e le dimissioni, le parole dopo Ajax-Atalanta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Gian Piero Gasperini interviene in zona mista al fischio finale della partita che sancisce il passaggio dei suoi agli ottavi di Champions League. Nel corso delle scorse ore si era vociferato con una certa insistenza delle dimissioni che Gian Piero Gasperini avrebbe presentato al termine di Ajax-Atalanta, partita dell’ultima giornata della fase a gironi di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Gian Pierointerviene in zona mista al fischio finale della partita che sancisce il passaggio dei suoi agli ottavi di Champions League. Nel corso delle scorse ore si era vociferato con una certa insistenza delleche Gian Pieroavrebbe presentato al termine di, partita dell’ultima giornata della fase a gironi di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

tancredipalmeri : Lo Juventus offrirà a gennaio al Manchester United uno scambio Dybala-Pogba. L’uscita di Raiola era nell’aria a To… - CorkScrew12 : RT @sportface2016: +++#Atalanta, #Gasperini: 'Dimissioni? Non possiamo andare dietro a tutte le voci. Quando, un giorno, andrò via dall'Ata… - marcovarini : RT @sportface2016: +++#Atalanta, #Gasperini: 'Dimissioni? Non possiamo andare dietro a tutte le voci. Quando, un giorno, andrò via dall'Ata… - lccatt : RT @sportface2016: +++#Atalanta, #Gasperini: 'Dimissioni? Non possiamo andare dietro a tutte le voci. Quando, un giorno, andrò via dall'Ata… - readyplayer1__ : RT @sportface2016: +++#Atalanta, #Gasperini: 'Dimissioni? Non possiamo andare dietro a tutte le voci. Quando, un giorno, andrò via dall'Ata… -