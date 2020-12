F1, Charles Leclerc: “L’ultima gara di Vettel è la fine di un’epoca”. Il tedesco: “Correrò con un casco speciale” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel weekend si correrà il GP di Abu Dhabi 2020, ultima gara del Mondiale F1. Sul tracciato di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti calerà il sipario su questa tormentata stagione. La Ferrari spera di chiudere in manera dignitosa dopo tantissime difficile. Charles Leclerc ha parlato così nella consueta presentazione della vigilia: “Siamo arrivati all’ultima gara di una stagione piuttosto difficile. La pista di Abu Dhabi propone un primo settore interessante, mentre la parte centrale e l’ultima sono un po’ meno divertenti. Questo tracciato non è mai stato troppo amico della Ferrari anche se l’anno scorso sono riuscito a salire sul podio. In questa occasione ottenere un buon risultato sarà una sfida particolarmente impegnativa perché dovrò scontare tre posizioni di penalità in griglia per l’incidente al primo giro nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel weekend si correrà il GP di Abu Dhabi 2020, ultimadel Mondiale F1. Sul tracciato di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti calerà il sipario su questa tormentata stagione. La Ferrari spera di chiudere in manera dignitosa dopo tantissime difficile.ha parlato così nella consueta presentazione della vigilia: “Siamo arrivati all’ultimadi una stagione piuttosto difficile. La pista di Abu Dhabi propone un primo settore interessante, mentre la parte centrale e l’ultima sono un po’ meno divertenti. Questo tracciato non è mai stato troppo amico della Ferrari anche se l’anno scorso sono riuscito a salire sul podio. In questa occasione ottenere un buon risultato sarà una sfida particolarmente impegnativa perché dovrò scontare tre posizioni di penalità in griglia per l’incidente al primo giro nel ...

