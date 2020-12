Emma Marrone di nuovo in pista, X Factor bis? “Non lo escludo” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Emma Marrone sta per concludere la sua esperienza a ‘X Factor’, ma la cantante ci sarà anche l’anno prossimo? “Non lo escludo” E. Marrone, Fonte foto: Instagram (@ real brown)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione grazie alla sua partecipazione nei panni di coach al talent show ‘X Factor‘, Emma Marrone continua a lasciare tutti senza parole con le sue dichiarazioni. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la famosa cantante ed ex concorrente di ‘Amici di Maria De Filippi‘, qualche giorno fa ha subito un grave lutto, infatti, il suo cane Gaetano è venuto a mancare. Per Emma, come lei stessa ha scritto sulla sua pagina Instagram, il suo adorato amico a ... Leggi su chenews (Di mercoledì 9 dicembre 2020)sta per concludere la sua esperienza a ‘X’, ma la cantante ci sarà anche l’anno prossimo?loE., Fonte foto: Instagram (@ real brown)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione grazie alla sua partecipazione nei panni di coach al talent show ‘X‘,continua a lasciare tutti senza parole con le sue dichiarazioni. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la famosa cantante ed ex concorrente di ‘Amici di Maria De Filippi‘, qualche giorno fa ha subito un grave lutto, infatti, il suo cane Gaetano è venuto a mancare. Per, come lei stessa ha scritto sulla sua pagina Instagram, il suo adorato amico a ...

rtl1025 : #Emma Marrone annuncia su Instagram la morte di #Gaetano, il suo amato cane: 'Sei e sarai per sempre un pezzo della… - fanpage : Ai Diversity Media Awards 2020 è stata premiata come Personaggio dell’anno Emma Marrone. La cantante è in prima fil… - GammaStereoRoma : Emma Marrone - Non e' l'inferno - annaa_fra : RT @_Fra_ncy: EMMA/EMMA MARRONE/REAL_BROWN/NON SO CON QUALE NOME TI CERCHI/CERCANO SU TWITTER: DOMANI SERA CANTACI IL NUOVO SINGOLO. #xf202… - MonicaGorga : @MarroneEmma Sei troppo!!! Lo sai che se la.bellezza avesse un nome si chiamerebbe Emma Marrone? Lo sai ve'? -