CashBack: l'app va in tilt dopo poche ore. Tutti i problemi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ancora una volta un'iniziativa di ottima caratura sociale e morale del Governo va in fumo a causa di server poco performanti e mezzi non testati per stress come quelli invece poi riscontrati. Il CashBack inizia Il CashBack è l'iniziativa che più ha fatto chiacchierare nelle ultime settimane. Il programma promette a Tutti i proprietari di carte infatti di ottenere un rimborso sulle spese natalizie: cosa apprezzata sia da commercianti che da acquirenti, entrambi colpiti economicamente dalla pandemia da Covid. Il CashBack era dunque divenuto nell'ultimo periodo una sorta di ancora cui aggrapparsi per sollecitare alla spesa gli italiani e così permettere una minima ricrescita economica. Il tutto lasciando comunque le giuste restrizioni anti-virus. Le aspettative si sono però infrante quando ieri, giornata di avvio ...

