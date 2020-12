Bergamo | la biblioteca di Colognola sarà intitolata a Giulio Regeni

AmoBergamo : #Bergamo La biblioteca civica di Colognola sarà intitolata a Giulio Regeni - RSeminati : RT @ComunediBergamo: #ComunediBergamo La biblioteca del quartiere di Colognola diventa la “Biblioteca civica #GiulioRegeni ”: questa la de… - GiacomoAngeloni : RT @ComunediBergamo: #ComunediBergamo La biblioteca del quartiere di Colognola diventa la “Biblioteca civica #GiulioRegeni ”: questa la de… - ComunediBergamo : #ComunediBergamo La biblioteca del quartiere di Colognola diventa la “Biblioteca civica #GiulioRegeni ”: questa la… - mentinfuga : Da un giardino a una biblioteca dedicata a Paola - -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo biblioteca

BergamoNews.it

Buona parte della storia del Comune di Bergamo e dei suoi cittadini è in un magazzino di Ranica pieno di scaffali e scatoloni, che raccolgono qualsiasi intervento fatto negli anni. Non solo, ogni pezz ...La Biblioteca Comunale di Onore presenta "Letture sotto l'albero"! Durante l'appuntamento verranno lette due storie: "Lotje e la principessa delle befane" (Livie Baeten) e "Aiuto si è arrabbiata la Be ...