Barcellona | squadra contro Koeman | “Stop al 4-2-3-1 vogliamo il 4-3-3”

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) C'è grande tensione nello spogliatoio deldopo la clamorosa batosta subita ieri in casa. La Juventus in Champions League ha umiliato i Messi boys con un 3-0 e oggi molti catalani hanno alzato la voce prima e durante l'allenamento. Ai calciatori delnon piace lo schema tattico utilizzato dall'allenatore Ronalde come riporta Sport.es. molti hanno chiesto l'abolizione del 4-2-3-1 che a loro dire crea squilibri tattici. I calciatori credono che lanon attacca e non difende bene e hanno manifestato al tecnico olandese il desiderio di giocare con il 4-3-3 per ottenere un migliore equilibrio tra attacco e difesa. Ma l'allenatore non vuole rinunciare alle sue idee e tiene duro ma la miccia è stata accesa da Messi & C. e la bomba potrebbe esplodere nella prossima partita di campionato, ...