Assistente sociale convince 16enne a vivere con lo zio: lui 24 ore dopo la violenta e la uccide (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Assistente sociale convince sedicenne a vivere con lo zio, lui la uccide Zio uccide la nipote sedicenne, la quale, poche ore prima, era stata convinta da una Assistente sociale a continuare a vivere con il parente. La verità è emersa nel corso del processo che si è concluso nella giornata di martedì 8 dicembre con la condanna di Shane Mays per omicidio. Secondo quanto ricostruito, la sedicenne Louise Smith, che viveva con lo zio poiché i suoi genitori erano stati costretti a trasferirsi fuori dal Regno Unito per motivi di lavoro, aveva intenzione di abbandonare l’appartamento perché infastidita dai comportamenti del parente. L’adolescente, infatti, aveva rivelato ad alcuni amici che lo zio nutriva un interesse sessuale nei suoi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 9 dicembre 2020)sedicenne acon lo zio, lui laZiola nipote sedicenne, la quale, poche ore prima, era stata convinta da unaa continuare acon il parente. La verità è emersa nel corso del processo che si è concluso nella giornata di martedì 8 dicembre con la condanna di Shane Mays per omicidio. Secondo quanto ricostruito, la sedicenne Louise Smith, che viveva con lo zio poiché i suoi genitori erano stati costretti a trasferirsi fuori dal Regno Unito per motivi di lavoro, aveva intenzione di abbandonare l’appartamento perché infastidita dai comportamenti del parente. L’adolescente, infatti, aveva rivelato ad alcuni amici che lo zio nutriva un interesse sessuale nei suoi ...

