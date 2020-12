Aspettando l'Ema, si studia il piano vaccini (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Continua a scendere la curva dei nuovi contagi, mentre si studia il piano per la distribuzione dei vaccini Aspettando il via libera dell'Agenzia europea del farmaco che dovrebbe arrivare entro la fine ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Continua a scendere la curva dei nuovi contagi, mentre siilper la distribuzione deiil via libera dell'Agenzia europea del farmaco che dovrebbe arrivare entro la fine ...

Vaccino Covid Italia, quando arriverà? Dopo che ieri in Gran Bretagna è stata somministrata la prima dose di Vaccino Anti Covid prodotto dalla Pfizer ad un ...

Vaccino: Rasi, nessun problema di produzione e distribuzione

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Un problema noto" nella produzione e distribuzione del vaccino contro il coronavirus "non c'è, e l'Ema sta proprio valutando che quando partirà la produzione non ci siano into ...

