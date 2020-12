Svizzera: stazioni sciistiche aperte ma treni bloccati a discapito dei pendolari (Di martedì 8 dicembre 2020) La Svizzera non è in grado di fermare i contagi da Covid-19 e a farne le spese saranno i pendolari italiani che ogni giorno si recano nella Confederazione. La Svizzera non riesce a controllare tutti i viaggiatori che fanno avanti e indietro nel Paese e, per paura di una risalita dei contagi, si prepara a L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 8 dicembre 2020) Lanon è in grado di fermare i contagi da Covid-19 e a farne le spese saranno iitaliani che ogni giorno si recano nella Confederazione. Lanon riesce a controllare tutti i viaggiatori che fanno avanti e indietro nel Paese e, per paura di una risalita dei contagi, si prepara a L'articolo proviene da Leggilo.org.

Simo07827689 : @Patty66509580 Si lo so, ma in Svizzera non c'è nessuna norma anticovid, quindi se non vengono e non ci possiamo an… - Carmine95225074 : Ecco cosa significa lasciare le stazioni sciistiche aperte. In Svizzera si può sciare in sicurezza... Dicono ????? - tvsvizzera : Il tema principale della settimana appena conclusa sono state soprattutto le vacanze invernali sulla neve: la Svizz… - GoalRusso : @parigina72 Proprio ieri ho parlato con un amico che risiede in Svizzera e mi diceva che fanno una vita 'normale'.… - ilfed_ch : Sarà la #neve a chiuderci in casa? Poche restrizioni alle stazioni sciistiche, ma a preoccupare il Consiglio feder… -